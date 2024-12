Botafogo conquistou pela primeira vez a Libertadores - AFP

Botafogo conquistou pela primeira vez a LibertadoresAFP

Publicado 03/12/2024 08:30 | Atualizado 03/12/2024 08:38

Rio - O inédito título do Botafogo na Libertadores bateu o recorde de audiência do Rio de Janeiro em 2024. A TV Globo registrou uma média de 36 pontos com pico de 40, maior marca do ano, com a vitória do Glorioso sobre o Atlético-MG por 3 a 1, no último sábado (30). Já em Belo Horizonte, a média também se repetiu, sendo a maior marca de uma partida da competição continental nos últimos dez anos.

De acordo com o Painel Nacional de Televisão, SBT e Record ficaram com dois pontos de audiência na faixa do horário da final da Libertadores. Já em São Paulo, a média foi de 19 pontos com pico de 21. No mesmo horário, a Record marcou quatro e o SBT apenas três. Por fim, a ESPN, que também possui os direitos de transmissão da competição, registrou 12 pontos, liderando a TV por assinatura.

Porém, a audiência da final da Libertadores de 2024 não foi a mais alta da história. No ano passado, por exemplo, a decisão entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina, registrou média de 41 pontos no Rio de Janeiro, sendo a maior marca desde 2019, quando a finalíssima entre Flamengo e River Plate, também da Argentina, bateu média de 45 pontos.

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e conquistou o título da Libertadores pela primeira vez em sua história. Foi o sexto ano consecutivo que um brasileiro conquistou a competição, sendo o terceiro carioca diferente seguido. O Glorioso se junta a Flamengo e Fluminense, além do Palmeiras, no Mundial de Clubes de 2025 e também garantiu vaga no Intercontinental de 2024.