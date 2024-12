Stepan Nercessian previu derrocada do Botafogo em 2023, mas confia no título em 2024 - Reprodução

Publicado 03/12/2024 07:00

Rio - Torcedor fanático do Botafogo, Stepan Nercessian viveu momentos de apreensão durante a final da Libertadores, no último sábado (2), que terminou com o maior título da história de seu time. No momento da decisão, o ator, que completou 71 anos na última segunda-feira (2), estava se apresentando no palco do Teatro João Caetano, no Centro do Rio, com a peça "O Rei do Rock", que conta a história de Elvis Presley, e não conseguiu acompanhar praticamente nada do que aconteceu em Buenos Aires.

"Eu coloquei na conta de coisas que só acontecem com o Botafogo. Esperei tanto tempo por isso e no dia eu estava no palco. No fim, pensei: 'melhor assim, vai ver eu vou sofrer menos'. Aí fui pro teatro. Eu tenho uma superstição de ver na televisão ou ouvir no rádio o primeiro toque na bola. Depois do Atlético-MG dar a saída, o diretor musical ficou com o celular na mão e escutei ele falando 'ih'. Pedi a ele pelo amor de Deus para não me falar nada, mas 'ih' com 20 segundos é fod.... O contrarregra depois passou e falou pra mim da expulsão. Ali eu vi que seria sofrido mesmo", contou o ator em conversa com O DIA.

"A partir dali, continuei naquela agonia no palco. Primeiro, passaram por mim para dizer que estava 1 a 0. Depois, veio o 2 a 0 e o 2 a 1. Quando deu o intervalo da peça, faltavam três minutos para acabar, mais os sete minutos de acréscimos, que pareceram 70 anos, e fui ouvir no rádio no camarim. Só que o Penido (narrador da Rádio Tupi) estava torcendo tanto que esquecia de narrar o jogo. Quando o Júnior Santos fez o gol, ele não gritou gol. Gritou 'é campeão', então achei que tinha acabado e corri para o palco. Só depois fiquei sabendo que foi 3 a 1. Entrei com a bandeira do Botafogo no agradecimento e o teatro todo cantou o hino. Foi uma maravilha", completou.

E é melhor Stepan ir preparando o coração, já que a situação pode se repetir em breve. O ator também estará se apresentando na tarde do próximo domingo (8), dia da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pode garantir o título já nesta quarta-feira (4), contra o Internacional, mas existe a possibilidade da decisão ficar para o último jogo, contra o São Paulo.

"Quando o time chegou de Buenos Aires, eu estava no palco também. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, também vou estar no palco. Estou até achando que o Elvis Presley é botafoguense", revelou Stepan.

Em 2023, Stepan Nercessian viralizou ao participar do podcast "Cheguei", do narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, e dizer que não confiava no título brasileiro do Botafogo, que naquela época tinha 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e mesmo assim perdeu o título. Porém, em 2024, a expectativa do ator é diferente.

"Eu não queria ter acertado aquilo, mas é muito diferente esse ano. A verdade é que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é a maior verdade. Porque até a torcida tá torcendo maduramente, com menos oba-oba. Naquele outro ano, começaram a cantar cedo demais a vitória. Mas estou bastante confiante. Confio muito no Cruzeiro (adversário do Palmeiras, rival na luta pelo título), que é um time que eu adoro e vai resolver isso para o Botafogo ser campeão na quarta", finalizou.

Após toda festa pelo título da Libertadores, o Botafogo de Stepan volta a campo nesta quarta-feira (4), contra o Internacional, em Porto Alegre. Uma vitória sobre os gaúchos e uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro carimbam o título alvinegro de forma antecipada.