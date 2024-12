Botafogo conquistou o título da Libertadores ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1 em Buenos Aires - Luis Robayo/AFP

Publicado 02/12/2024 18:19

A bancada botafoguense da Câmara dos Deputados, liderada por Marcelo Queiroz (PP), vai homenagear o clube campeão da Libertadores. Queiroz, representando os torcedores do Glorioso da casa, solicitou uma sessão solene para homenagear jogadores, comissão técnica e diretoria do Botafogo.



"A conquista inédita do maior torneio continental da América do Sul merece o nosso reconhecimento. Nos últimos anos, o time do Botafogo tem realizado um belo e árduo trabalho, e vencer a Libertadores mostra a força do nosso futebol para o mundo. O Alvinegro merece essa homenagem", ressaltou o deputado Marcelo Queiroz, que assistiu a partida em Buenos Aires, na Argentina.



Durante a homenagem, que deve acontecer após os próximos jogos do Botafogo, Marcelo Queiroz irá anunciar o envio de parte do seu recurso, que não está sob gestão da SAF, via emenda, para auxiliar em um projeto esportivo do clube social.



Além de Queiroz, também torcem para o Botafogo os deputados Vicentinho Jr., Pedro Westphalen, Marcelo Crivella, Alberto Fraga, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, Joaquim Passarinho, Roberto Monteiro Pai, Danilo Forte, Benedita da Silva, Reimont, Renildo Calheiros, Paulo Fernando e Luciano Amaral.

O Botafogo conquistou seu primeiro título de Libertadores no último sábado (30), em Bueno Aires, no Monumental de Núñez, ao vencer o Atlético-MG pelo placar de 3 a 1. O Glorioso, agora, segue firme na luta pelo Brasileirão, liderando a competição a duas rodadas do fim.