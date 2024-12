Camisa 7 bate marca de 80 mil sócio-torcedores - Foto: Reprodução/Twitter @Camisa7Botafogo

Publicado 02/12/2024 16:02 | Atualizado 02/12/2024 16:05

O Botafogo superou a marca de 80 mil associados em seu programa de sócios-torcedores, o Camisa 7. A marca foi registrada após a vitória na final da Libertadores no último sábado (30). Conforme informações do portal oficial do programa, o total de adesões chegou a 80.626 ao meio-dia desta segunda-feira (2).

Esse é o maior número de sócios-torcedores já atingido pelo Botafogo. Os associados também esgotaram os ingressos para a última partida do time em casa este ano, contra o São Paulo, no domingo(8), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes desse confronto, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (4), contra o Internacional, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o Glorioso vença ou empate a partida, e o Palmeiras empatar ou perder para o Cruzeiro, o time carioca pode conquistar o título nacional de forma antecipada, e o jogo contra o São Paulo se transformar em uma grande festa.