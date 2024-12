Ídolo do Botafogo, Loco Abreu foi ao Monumental de Nuñez na final da Libertadores - Juan Mabromata / AFP

Publicado 02/12/2024 18:53

O uruguaio faria comentários antes da partida diretamente do campo, ao lado de Ana Thaís Matos, que seguiu na função sozinha. Segundo a "Folha de São Paulo", a direção da Globo entendeu que, por ser uma final entre brasileiros, a presença de Loco Abreu não pegaria bem, uma vez que ele é muito identificado com o Botafogo e não haveria nenhum representante do Atlético-MG. Na opinião da emissora, a falta de equilíbrio geraria críticas de torcedores do Galo.

Apesar de ter ficado fora da transmissão da final, Loco Abreu participou de programas do SporTV diretamente da Argentina nos dias que antecederam a final. O uruguaio já havia feito uma participação pontual como comentarista do canal na Copa América.

Dentro de campo, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e conquistou a Libertadores pela primeira vez em sua história.