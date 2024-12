Torcida do Botafogo esgotou os ingressos disponíveis para a final e marcou presença no estádio Monumental - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/12/2024 15:02 | Atualizado 02/12/2024 15:36

A decisão da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG, realizada no último sábado (30), estabeleceu um novo recorde de público desde que as finais únicas da competição começaram em 2019. De acordo com a Conmebol, aproximadamente 62 mil torcedores pagaram ingresso para acompanhar a partida no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, enquanto o público total chegou a 72 mil pessoas.

O recorde anterior pertencia à final entre Fluminense e Boca Juniors, em 2023, que teve 69.232 presentes no estádio do Maracanã. Com maioria botafoguense no estádio, o clube carioca venceu o Atlético-MG por 3 a 1, com um jogador a menos, e foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história. O recorde anterior pertencia à final entre Fluminense e Boca Juniors, em 2023, que teve 69.232 presentes no estádio do Maracanã. Com maioria botafoguense no estádio, o clube carioca venceu o Atlético-MG por 3 a 1, com um jogador a menos, e foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história.

A Libertadores é disputada desde 1960 e já teve públicos maiores quando as decisões aconteciam em dois jogos. O novo modelo começou em 2019 e de lá para cá, apenas clubes brasileiros foram campeões. O Flamengo e o Palmeiras venceram duas vezes, e Fluminense e Botafogo uma.

O título pode não ser o último da equipe do Rio de Janeiro na temporada. O time de Arthur Jorge volta a jogar o Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, nesta quarta-feira(4) às 21h30, no estádio Beira-rio. O Alvinegro lidera o Campeonato Brasileiro com 73 pontos e entra em campo com chances de título caso vença a partida e o Palmeiras, segundo colocado com 70 pontos, perca ou empate com o Cruzeiro.

Além disso, o Botafogo vai disputar a partir do dia 18 de dezembro, no Catar, o Intercontinental, nome novo do antigo Mundial de Clubes anual. A estreia será contra o Pachuca, do México, atual campeão da Concacaf.