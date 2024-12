Luiz Henrique em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/12/2024 18:30

Rio - O Botafogo realizou nesta terça-feira, no Rio, o seu primeiro treino após conquistar a Libertadores no último sábado. A atividade também foi a única antes da partida contra o Internacional, no Beira-Rio. O Alvinegro embarcou para Porto Alegre, onde poderá conquistar o Brasileiro, nesta quarta-feira.

O clube carioca terá dois desfalques na partida: o zagueiro Bastos e o goleiro John. O defensor, que não encarou o Atlético-MG, sofreu uma lesão muscular na coxa direita, e continua sendo desfalque. O arqueiro recebeu o terceiro amarelo contra Palmeiras e está suspenso.

O Botafogo pode conquistar o título do Brasileiro nesta quarta-feira, caso derrote o Internacional, e o Palmeiras tropece no Cruzeiro. O tri pode chegar também em caso de empate e derrota dos paulistas, em Belo Horizonte. Para não depender de nenhum tropeço do Verdão, o Alvinegro precisa somar quatro pontos nos dois jogos que faltam para ser campeão.

O Alvinegro lidera o Brasileiro com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras. Na próxima rodada, o clube carioca irá encarar o São Paulo, no Nilton Santos. O Alviverde receberá o Fluminense, em São Paulo.