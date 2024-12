Torcedores do Botafogo em Buenos Aires - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 03/12/2024 22:20

O perfil do bar que reuniu torcedores do Botafogo em Buenos Aires na semana da final da Conmebol Libertadores e após o título, no último dia 30, fez uma publicação de cunho racista nesta terça-feira (3), justamente uma semana após o primeiro encontro proporcionado por organização e estabelecimento.

O Kraken Bar, localizado na região de Puerto Madero, publicou uma foto de um homem com máscara de macaco carregando a bandeira da Argentina com o escudo do time alvinegro no meio - esta foi a bandeira hasteada pela ArgenFogo, grupo de botafoguenses que moram na Argentina e montaram todo o esquema para as festas. A publicação foi apagada minutos depois de receber uma enxurrada de comentários negativos.

Bar em Buenos Aires que recebeu torcedores do Botafogo fez postagem racista Reprodução

Minutos depois, vendo número expressivo de comentários negativos repudiando a atitude, o perfil do bar apagou a postagem, reconheceu o erro e se desculpou.

"Queremos expressar nossas mais sinceras desculpas pelo erro cometido em uma de nossas publicações. Entendemos que o conteúdo foi doloroso, e lamentamos profundamente ter causado mal estar na comunidade. Como equipe, queremos deixar claro que estamos absolutamente contra qualquer tipo de racismo, xenofobia ou discriminação. Nossa intenção jamais foi ofender nem gerar discórdia. Reconhecemos que nossa comunidade, sem intenção de causar dano, desconhecia o impacto que esse tema poderia gerar."

O espaço recebeu torcedores do Botafogo de terça-feira (26), com telões para transmissão da vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras pelo Brasileirão, até o sábado, para a festa após o título da Libertadores.