Igor Jesus entrou em campo 28 vezes, fez oito gols e deu cinco assistências pelo Botafogo nesta temporada - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 03/12/2024 14:51

Rio - Um dos destaques do Botafogo na campanha do título inédito da Libertadores da América , Igor Jesus cumpriu a promessa que havia feito antes da final e mudou de visual. O atacante pintou as pontas do cabelo de loiro.