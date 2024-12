Carlo Ancelotti em coletiva - AFP

Publicado 03/12/2024 11:59 | Atualizado 03/12/2024 12:02

Rio - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentou em entrevista coletiva, nesta terça-feira, a final da Libertadores. O italiano parabenizou o volante Allan, que comandou no Napoli e no Everton, e também destacou o poder de recuperação do Botafogo, que derrotou o Atlético-MG por 3 a 1, mesmo atuando com um jogador a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo.

"O primeiro minuto da partida foi incrível, com chute (da expulsão de Gregore)...incrível. Depois, a atitude e compromisso da equipe foram extraordinários, fizeram uma partida fantástica. Estou muito feliz por Allan ter ganhado a Libertadores. Também pelo Botafogo que é uma equipe histórica do futebol brasileiro ter sido capaz de ganhar pela primeira vez a Libertadores", disse.

O Real Madrid e o Botafogo podem se enfrentar na final da Intercontinental, competição que será disputada no Catar, e é a nova substituta do Mundial de Clubes anual. Porém, o Alvinegro vai precisar eliminar o Pachuca, do México, e o Al-Ahly, do Egito, para chegar na decisão.

"Então estamos encantados. Agora, eles têm que disputar outras partidas para disputar a final do Mundial contra nós. Mas parabéns a eles, foi um grande sucesso ganhar uma partida com 10, num esforço extraordinário", concluiu.