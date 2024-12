Luiz Henrique foi o grande destaque da Libertadores no título do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/12/2024 16:08

Rio - O clima segue quente mesmo depois três dias após a final da Libertadores, que teve o Botafogo como campeão em cima do Atlético-MG. Nas redes sociais, o Glorioso publicou um vídeo ironizando as falas de Hulk e Deyverson, atacantes do Galo, que se envolveram em discussões com Luiz Henrique e Barboza dez dias antes da decisão, no encontro entre as equipes pelo Brasileirão.

A publicação mostra imagens da dupla alvinegra celebrando o título da Libertadores no Monumental Nuñez, em Buenos Aires. Ao fundo, toca uma edição da música "1993", do cantor Matuê, com áudios inseridos de Hulk e Deyverson.

O jogo do dia 20 de novembro, no Independência, que terminou empatado em 0 a 0, foi marcado por confusões. Barboza encarou Deyverson após provocação em campo e, depois, quando foi questionado sobre o atrito com o zagueiro do Botafogo, o atacante do Galo perguntou: "Quem?", como se não conhecesse o defensor. "Ah, o zagueiro do Botafogo", concluiu.

Já a fala de Hulk foi retirada em trecho de conversa do jogador com Artur Jorge, técnico do Botafogo. Na ocasião, o astro do Atlético reclamou de Luiz Henrique, afirmando que o camisa sete do Glorioso teria dito a um companheiro no intervalo que a equipe mineira era "uma m***".

"Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos na seleção, ele tem que correr para caramba", diz Hulk, em trecho que também foi colocado no vídeo publicado pelo Botafogo. Veja abaixo: