Botafogo de Artur Jorge chegará à Copa Intercontinental muito desgastado fisicamenteVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2024 12:08

não terá tempo de descanso até a estreia contra o Pachuca, do México, no dia 11, às 14h (de Brasília), mas o título antecipado do Brasileirão pode ajudar nesse planejamento. Desgastado, o Botafogo segue sua maratona de jogos decisivos até a Copa Intercontinental. O Glorioso, às 14h (de Brasília), mas o título antecipado do Brasileirão pode ajudar nesse planejamento.

Afinal, nesta quarta-feira (4), se vencer ou empatar com o Internacional, e o Palmeiras tropeçar no Cruzeiro, o time de Artur Jorge será campeão e apenas cumprirá tabela na última rodada. E assim, o confronto com o São Paulo, no dia 8, no Nilton Santos, seria apenas para comemorar o título brasileiro.



Desta maneira, o Botafogo pode poupar os titulares, o que minimizaria o desgaste com a sequência de jogos decisivos, que teve Vitória, Palmeiras, Atlético-MG (pela final da Libertadores) e Inter.



Com mais uma cansativa viagem ao Catar, onde jogará o Intercontinental, qualquer tempo de descanso é válido. A SAF ainda não divulgou a programação, mas a tendência é que o embarque seja no domingo ou na segunda.

Se passar pelo Pachuca, o adversário será o Al Ahly, do Egito, com apenas dois dias de descanso, até o dia 14. E uma eventual final com o Real Madrid será em 18 de dezembro, o que garantiria quatro dias de preparação.