Pedro Martins é o diretor de futebol do Botafogo - Vítor SIlva/Botafogo

Publicado 04/12/2024 16:23

Botafogo fez contratações certeiras, principalmente na janela de transferências do meio de ano, mas mesmo assim planeja voltar ao mercado. Apesar de o foco estar na conquista do Brasileirão e na disputa da Copa Intercontinental, o diretor executivo de futebol do Botafogo, Pedro Martins, prevê a busca por mais reforços para 2025.

Ele admite que alguns jogadores sairão ao fim da temporada de 2024 e promete reposições à altura para manter o elenco alvinegro competitivo.



"O próprio John Textor tem falado que devem ter algumas saídas em função de propostas. E aí, obviamente, o clube tem que começar a pensar em reposições, e elas vão ser à altura para conseguir manter o nível competitivo do elenco. O Botafogo vai ter que ser, mais uma vez, muito feliz na janela de transferência", afirmou Pedro à Rádio Bandeirantes.

Após a última janela de transferências, o Botafogo passou a contar com Igor Jesus, Thiago Almada, Vitinho e Alex Telles, todos titulares. Além deles, chegaram Matheus Martins e Adryelson, que têm recebido oportunidades.



Allan foi quem menos jogou, enquanto El Arouch não ficou no elenco. Ao todo, a SAF gastou cerca de R$ 231 milhões com as contratações no meio do ano.

Entre os jogadores que têm possibilidade de sair estão Almada e Luiz Henrique, que têm acordo para irem jogar no Lyon, caso queiram sair do Botafogo antes do Mundial de Clubes de 2025.