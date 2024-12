Festa sem fim: Savarino e Alexander Barboza celebram após o gol do venezuelano, que garantiu a vitória e o tri brasileiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2024 23:28

Rio Grande do Sul - Foi por pouco, mas o título brasileiro do Botafogo não saiu nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o Alvinegro bateu o Internacional por 1 a 0 e ia sendo campeão antecipado até o fim da partida, porém, o Palmeiras acabou virando o seu jogo contra o Cruzeiro por 2 a 1, em Belo Horizonte. Com isso, o clube carioca vai jogar por um empate na última rodada para levantar o tri do Brasileiro e encerrar um jejum de 29 anos.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 76 pontos, com três de vantagem em relação ao Palmeiras, faltando uma rodada para o fim do Brasileiro. No fim de semana, o clube carioca irá enfrentar o São Paulo, no Nilton Santos. O Palmeiras irá encarar o Fluminense, no Allianz Parque.

A partida começou da melhor maneira possível para o Botafogo. Com apenas quatro minutos, o Alvinegro saiu na frente no Beira-Rio. Almada tabelou com Alex Telles e cruzou na medida para Savarino, que finalizou, o goleiro Rochet não conseguiu fazer a defesa e os cariocas abriram o placar.

Com 12 minutos, Artur Jorge teve que fazer uma substituição. Mateo Ponte entrou no lugar de Vitinho, após o lateral titular sentir dores. Aos 23 minutos, o Internacional quase empatou. Enner Valencia fez bela jogada individual e finalizou, a bola carimbou a trave de Gatito e saiu.

Até o intervalo, o Inter teve muito volume de jogo e se aproximou bastante da área do Botafogo. Porém, faltou um pouco de precisão no último passe e nenhuma outra grande oportunidade foi criada por parte dos gaúchos.

O segundo tempo começou com o Internacional criando uma boa chance. Com dois minutos, Wesley recebeu, tentou passar por Barboza, foi desarmado, mas a bola se ofereceu a Bruno Henrique, que dentro da área, chutou por cima do gol de Gatito.

A partida seguiu, então, um rumo parecido com o do primeiro tempo. O Botafogo, com a vantagem e o desgaste de um título recente, apenas segurava a vantagem, e o Internacional tinha volume de jogo, mas não conseguia criar uma grande pressão no Beira-Rio. No fim, melhor para o Alvinegro que conseguiu conquistar mais três pontos.