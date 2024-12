Botafogo e Inter se enfrentaram no Beira-Rio - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/12/2024 00:07 | Atualizado 05/12/2024 00:10

Rio Grande do Sul - O treinador do Botafogo, Artur Jorge, elogiou a postura do Botafogo na vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre, e exaltou o resultado. O português ressaltou a dificuldade de derrotar um adversário tão complicado, poucos dias depois de levantar o título da Libertadores.

"Tendo em conta essas duas finais do Brasileiro fica a sensação de dever cumprido. Foi uma vitória muito importante. Acho que todo contexto de hoje era importante, os três pontos. Ganhamos de uma forma bem feita. Mais uma vez estou satisfeito. Falta um pequeno passo", disse.

Com a vitória, o Botafogo ficou a um empate de conquistar o Brasileiro e encerrar um jejum de 29 anos. O Alvinegro tem 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, que está na segunda colocação. Falta apenas uma rodada para o fim do torneio.

Neste domingo o Campeonato Brasileiro irá terminar. Neste dia, o Alvinegro irá receber o São Paulo, no Nilton Santos. Enquanto isso, o Palmeiras irá jogar em casa contra o Fluminense.