Botafogo e Internacional se enfrentaram em Porto Alegre - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Internacional se enfrentaram em Porto AlegreVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2024 23:37 | Atualizado 05/12/2024 00:11

Rio Grande do Sul - Em Porto Alegre, o Botafogo mostrou muita força para derrotar o Internacional por 1 a 0, apenas quatro dias depois do título da Libertadores, e conseguiu um resultado que deixou o título do Brasileiro muito perto. O zagueiro Alexander Barboza destacou o desempenho do Alvinegro em jogos decisivos.

"Acho que foram jogos que a gente mostrou muita força mental e física. Esse time gosta de jogos como esse, jogos em que a gente consegue lutar. Jogos importantes. Infelizmente estarei fora contra o São Paulo, acabei levando o terceiro cartão, não gosto da de uma situação como essa, porém, confio nos companheiros e creio que dará tudo certo", afirmou.

Neste domingo, o Botafogo irá receber o São Paulo, no Nilton Santos, e irá faturar o título se conseguir no mínimo um empate. A conquista quase ocorreu nesta quarta-feira, porém, o Palmeiras acabou vencendo o Cruzeiro com um gol no fim. O zagueiro afirmou que o Alvinegro se concentrou somente em sua partida.

"Sabíamos que independente do que acontecesse em Belo Horizonte, a gente precisava ganhar. E conseguimos nosso resultado. Agora é trabalhar para sermos novamente felizes no fim de semana", finalizou.