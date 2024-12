Botafogo lançou programa para reestruturar CT com aauda dos torcedores - Divulgação/Botafogo

Publicado 04/12/2024 19:56

Rio - O Botafogo lançou um programa de benefícios para torcedores chamado "Camisa 6", homenageando o ídolo Nilton Santos. Nele, o objetivo será arrecadar fundos para a reformulação do Centro de Treinamento, que será integrado com as categorias de base do clube.

A promessa é de que os integrantes do programa terão benefícios e experiências exclusivas. O Glorioso abre o processo para participação da torcida, estacando a oportunidade de "fazerem parte do processo de reconstrução que vive o atual campeão da América".

"O lançamento do Camisa 6 surge não apenas para reformular o nosso centro de treinamentos, mas para marcar uma grande celebração à história do Botafogo e à torcida mais apaixonada do mundo. A ideia do projeto surgiu por meio de conversas com os próprios torcedores, e a participação ativa deles reflete o compromisso com o futuro do Clube, unindo tradição, paixão e inovação. Estamos construindo um legado que vai além das quatro linhas, criando um espaço para ser referência no futebol mundial e que estará sempre ligado à nossa torcida", disse Thairo Arruda, CEO da SAF.

O programa oferece quatro diferentes opções de adesão, com valores variando entre R$ 50 mil e R$ 400 mil reais, para pacotes de três anos de duração. Os interessados devem entrar em contato com o clube pelo número (21) 98237-0844 ou e-mail camisa6@safbfr.com.br.