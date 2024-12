Torcida do Botafogo esgotou os ingressos disponíveis para a final e marcou presença no estádio Monumental - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/12/2024 20:34 | Atualizado 04/12/2024 20:37

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (4) o público oficial de cada torcida na final da Libertadores 2024, e a do Botafogo leva uma numerosa vantagem sobre a do Atlético-MG, de quase 10 mil torcedores. Foram 37.584 ingressos vendidos para botafoguenses, 26.619 para os atleticanos e mais 5.600 para o público geral.

A partida registrou o maior público em uma final única da competição, ultrapassando os 69.232 espectadores que assistiram à disputa entre Fluminense e Boca Juniors no ano passado, no Maracanã.

Segundo a Conmebol, "a final histórica", vencida pelo Botafogo, também reuniu 72 mil torcedores, de 40 países diferentes. 38 mil dos presentes eram torcedores do clube carioca e puderam celebrar a primeira conquista da Libertadores do clube no histórico estádio Más Monumental.

A vitória classifica o Fogão para o Super Mundial de Clubes de 2025 e para o Intercontinental, disputado em dezembro, no Catar. A estreia do Botafogo será contra o Pachuca, do México, atual campeão da Concacaf, no dia 11, às 14h, no Stadium 974.