Guardiola não garante a permanência de Ederson no Manchester CityBen Stansall / AFP

Publicado 03/12/2024 09:30 | Atualizado 03/12/2024 09:37

Rio - Éderson tem o futuro incerto no Manchester City, da Inglaterra. O goleiro brasileiro, de 31 anos, deve integrar a barca do clube inglês na próxima temporada, de acordo com o jornal britânico "The Athletic". A crise interna deve impactar o elenco e a direção planeja mudanças de forma radical.

Além de Éderson, outros veteranos devem deixar o clube no meio do ano que vem, entre eles jogadores como o lateral-direito Kyle Walker, o meia Kevin de Bruyne e o atacante Jack Grealish. O técnico Guardiola, no entanto, segue prestigiado, mesmo com a crise dentro de campo.

Segundo a reportagem do jornal britânico, a diretoria do clube entende que é necessário realizar mudanças para mudar a postura do time. Os dirigentes entendem que existe um clima de acomodação por parte dos jogadores, especialmente dos veteranos.

Com a derrota por 2 a 0 para o Liverpool, o Manchester City completou sete jogos sem vitórias, incluindo goleadas para o Tottenham, no Campeonato Inglês, por 4 a 0, e para o Sporting, de Portugal, por 4 a 1, na Liga dos Campeões da Europa.