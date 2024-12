Paulo Henrique Ganso é o líder de assistências do Fluminense na temporada - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 03/12/2024 09:00

Rio - O Fluminense terá um desfalque de peso para o último jogo em casa na temporada. Garçom do time no ano, Paulo Henrique Ganso foi expulso no empate com o Athletico-PR, no domingo, e não enfrenta o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Ganso entrou no segundo tempo e deu a assistência para Arias marcar o gol de empate. O camisa 10 mudou o jogo, se isolou como o garçom da temporada com dez passes para gols e igualou a sua melhor marca pelo Fluminense, alcançada no ano passado. Porém, a expulsão no fim prejudicou o time para a sequência.

Se por um lado o camisa 10 vive a sua melhor temporada em assistências, por outro vive a sua pior em número de cartões. Apesar de ser a primeira expulsão de Ganso no ano, foi o 18º cartão recebido. No Brasileirão, ele recebeu 12 dos 18 cartões, e desfalcará o time pelo quinto jogo no campeonato.

Apesar do rigor do árbitro paulista Raphael Claus na expulsão de Ganso, o meia ultrapassou a marca de dez cartões amarelos pelo terceiro ano consecutivo. Em seis temporadas com a camisa do Fluminense, é a quarta em que recebe dez ou mais cartões. O recorde anterior foi em 2019, seu primeiro ano, com 11.

Foi apenas a segunda expulsão de Ganso pelo Fluminense (a primeira aconteceu em 2019). O Tricolor ainda não venceu sem o camisa 10 em campo no Brasileirão (todas ausências por suspensão). Ao todo, são quatro jogos, três derrotas e um empate, com 8% de aproveitamento.