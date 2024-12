Isaque em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 02/12/2024 17:50

Rio - O Fluminense vive em 2024 uma temporada bem diferente do esperado pelos torcedores, sem brigar pelos principais títulos e com risco de rebaixamento até pelo menos a penúltima rodada. Em meio a essa pressão, o treinador Mano Menezes relacionou os jovens Isaque e Riquelme Felipe para o jogo contra o Athletico-PR, em um indício do que já poderá ser a próxima temporada.

"Um ar novo de alegria que os jovens trazem (Isaque e Riquelme Felipe), tirando um pouco do peso nesse momento. Foi isso que escolhemos nessa reta final, e é isso que a gente vai fazer", contou em entrevista coletiva.

O Fluminense pode passar por uma grande reformulação para o ano que vem, e a base de Xerém deverá ter papel fundamental. Os dois jogadores citados por Mano Menezes fizeram parte do elenco do Tricolor que ganhou os títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro Sub-17, fazendo uma temporada bastante perfeita.

Em 2024, o Fluminense apostou em jogadores mais experientes, tentando repetir a fórmula que deu certo no ano passado, quando conquistou a Libertadores. Porém, o resultado não foi o esperado e para a próxima temporada, a base deverá ter papel fundamental novamente.