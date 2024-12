Fluminense empatou com o Athletico-PR e aumentou as chances de permanência na Série A - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 02/12/2024 08:30 | Atualizado 02/12/2024 08:36

Rio - O Fluminense deu um passo importante para permanecer na Série A do Brasileirão em 2025. Com o empate diante do Athletico-PR e os tropeços de Criciúma e Bragantino, o Tricolor aumentou as chances de permanência e reduziu os riscos de rebaixamento para 28,3%, segundo a UFMG.

Nos cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o número mágico para escapar do rebaixamento é 45 pontos. Porém, é possível fugir da Série B com 44 ou 43, com 0,9% e 15,8% de riscos, respectivamente. Com o empate diante do Athletico-PR, o Fluminense chegou a 40.

O empate com o Athletico-PR ajudou o Fluminense a aumentar a vantagem para Criciúma e Bragantino. O time catarinense foi derrotado pelo Corinthians por 4 a 2, dentro de casa, enquanto a equipe paulista empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, também com mando de campo.

Com o empate, o Fluminense chegou aos 40 pontos e abriu dois de vantagem para os adversários diretos. Em caso de vitória sobre o Cuiabá e tropeços de Criciúma e Bragantino, o Tricolor garantirá a permanência na Série A em 2025 antes da última rodada, contra o Palmeiras, fora de casa.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. O Bragantino, por sua vez, visita o Athletico-PR, no mesmo dia e horário, enquanto o Criciúma joga na quarta (4), no mesmo horário, contra o Flamengo, em casa.