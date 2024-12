Marcelo deixou o Fluminense recentemente - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcelo deixou o Fluminense recentementeMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/12/2024 16:03 | Atualizado 02/12/2024 16:14

Marcelo agora não tem mais vínculo com o Fluminense Reprodução / BID

Na ocasião, o jogador estava prestes a entrar no campo no duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão, quando pediu ao treinador que "não encostasse nele para fazer média com a torcida". Na mesma hora, Mano empurrou o jogador e cancelou a substituição, mandando que ele retornasse ao banco.

Ídolo do Fluminense, Marcelo, de 36 anos, retornou ao clube no início de 2023. Ao todo, entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências. Além de um Campeonato Carioca, conquistou dois títulos inéditos: a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana.