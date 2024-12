Fluminense enfrentou o Athletico-PR em Curitiba - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense enfrentou o Athletico-PR em CuritibaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/12/2024 20:29

Paraná - Em uma partida bastante tensa, o Fluminense conseguiu um ponto que pode ser importante na luta contra o rebaixamento. Em Curitiba, o Tricolor ficou no empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, e continua fora da zona da degola. Jhon Arias foi o principal personagem da partida com um pênalti perdido e um gol marcado para os cariocas.

fotogaleria

O resultado fez o Fluminense chegar aos 40 pontos e abrir dois de distância para Criciúma e Bragantino, que abrem a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Tricolor pode escapar do rebaixamento, caso vença e os dois clubes tropecem. O clube carioca joga no Maracanã e os adversários entram em campo longe de seus domínios.

Pela próxima rodada do Brasileiro, O Fluminense volta aos gramados nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília) contra o Cuiabá, no Maracanã. Já o Athletico-PR recebe o Bragantino, na próxima quarta, às 20h (de Brasília) contra o Bragantino, na Ligga Arena.

O jogo começou o pior possível para os torcedores do Fluminense. Com apenas dois minutos, o Athletico-PR saiu na frente. Após cobrança de escanteio, Lucas Belezi tocou para o fundo das redes e abriu o placar para os mandantes em Curitiba.

O gol aumentou a pressão sobre os jogadores tricolores que tiveram que correr ainda mais atrás de gols na Ligga Arena. Mesmo sem muita organização, o Fluminense acabou criando as melhores chances do primeiro tempo.

Aos dez minutos, Serna fez boa jogada pelo fundo e cruzou para Kauã Elias, por pouco o atacante não colocou para dentro. Logo depois, em cobrança de escanteio de Arias, Thiago Santos cabeceou e obrigou o goleiro Mycael a fazer bela defesa.

Pouco antes do intervalo, o Fluminense teve uma grande oportunidade de empatar. Após consultar no VAR, Raphael Kaus assinalou pênalti para o clube carioca após cruzamento de Arias, que tocou no braço de Léo Godoy. Na cobrança, o colombiano bateu mal e o goleiro Mycael apareceu para defender.

No segundo tempo, com dez minutos, Mano Menezes colocou Germán Cano e Ganso em campo na vaga de Kauã Elias e Martinelli. Aos 20 minutos, o camisa 10 achou belíssimo passe para Jhon Arias, que fuzilou e deixou tudo igual na Ligga Arena.

O empate fez o Fluminense reduzir o ímpeto. O Athletico-PR demorou a conseguir pressionar, mas no fim, criou oportunidades e o goleiro Fábio fez uma bela defesa para salvar o Tricolor. Em uma confusão no fim, o clube carioca perdeu Ganso expulso, mas conseguiu levar o ponto para o Rio de Janeiro.