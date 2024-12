Cano assistiu pela TV ao título do filho Lorenzo, pelo Fluminense sub-6 - Reprodução de Instagram

Cano assistiu pela TV ao título do filho Lorenzo, pelo Fluminense sub-6Reprodução de Instagram

Publicado 01/12/2024 17:17

ao vencer o Vasco na final, por 3 a 1.

O filho de Germán Cano, Lorenzo, iniciou nesta ano a caminhada no futebol pelo Fluminense e já garantiu o primeiro título. Lolo faz parte da equipe sub-6 que foi campeã do torneio Aberto da Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro (FFSERJ), neste domingo (1),

Como joga à noite contra o Athletico-PR, às 18h30 pelo Brasileirão, em Curitiba, o atacante do Tricolor acompanhou a partida do filho no quarto do hotel, pela televisão. E celebrou a conquista.



"Vamos, filho. Vamos, meu campeão!", postou Cano.