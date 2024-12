John Kennedy está sem balançar as redes desde maio deste ano - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/12/2024 11:39 | Atualizado 01/12/2024 11:41

Rio - O Fluminense recebeu uma proposta do Pachuca, do México, por John Kennedy. O atacante, que foi o autor do gol do título da Libertadores na temporada passada, não vive grande fase em 2024 e tem sua saída cogitada para o ano que vem.

O clube mexicano, inicialmente, sinalizou com uma oferta de empréstimo ao Tricolor, tendo, ao final do contrato, uma opção de compra girando em torno dos R$ 36 milhões. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Atualmente, o camisa 9 não está gozando de prestígio no clube. Com os problemas físicos de Germán Cano no meio do ano, a expectativa era que o jogador assumisse o papel de protagonista do ataque. Porém, isso não ocorreu. Mano Menezes acabou encontrando outra solução com origem de Xerém: Kauã Elias.