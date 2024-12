Marquinhos em ação na derrota do Fluminense para o Internacional - Lucas Merçon/Fluminense

Marquinhos em ação na derrota do Fluminense para o InternacionalLucas Merçon/Fluminense

Publicado 01/12/2024 13:09

O Fluminense já tem jogador da saída antes mesmo do fim da temporada. Fora dos planos de Mano Menezes e com contrato de empréstimo no fim, Marquinhos não atuará nas três últimas partidas de 2024.



O atacante não terá o contrato renovado. Ele retornará ao Arsenal, que possivelmente deve negociá-lo mais uma vez.



Fora dos relacionados para a partida deste domingo contra o Athletico-PR, em Curitiba, ele foi comunicado pela diretoria que está fora dos planos e não atuará mais pelo Tricolor. A informação é do site 'ge' e foi confirmada pela reportagem de O Dia.



Titular no início da temporada com Fernando Diniz, Marquinhos se destacou em algumas partidas e foi importante na fase de grupos da Libertadores. Entretanto, caiu de produção ao longo do ano, sofreu com problemas físicos e não teve mais atuações convincentes.



Ao perder espaço com Mano, o atacante ainda teve algumas oportunidades nessa reta final, ao entrar no segundo tempo, mas não acrescentou muita coisa.



Ao todo, atuou apenas 29 vezes pelo Fluminense, com dois gols marcados e duas assistências.