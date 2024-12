Jhon Arias fez o gol do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/12/2024 20:42 | Atualizado 01/12/2024 20:45

Paraná - Autor do gol do Fluminense no empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, o meia-atacante Jhon Arias, de 27 anos, pediu desculpas ao comemorar na Ligga Arena. O colombiano, que havia perdido um pênalti antes, explicou porque a situação o levou a tomar tal atitude.

"Eu pedi desculpas porque sei o quanto esse jogo seria difícil. Um jogo de poucas oportunidades, porque estamos em uma situação difícil e o Athletico-PR também. Ter uma penalidade, a chance de vencer, somar três pontos. Porém, conseguimos evitar a derrota e agora é pensar em somar os três pontos na quinta", afirmou.

Em uma partida bastante tensa, o Fluminense conseguiu um ponto que pode ser importante na luta contra o rebaixamento. Em Curitiba, o Tricolor ficou no empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, e continua fora da zona da degola. Jhon Arias foi o principal personagem da partida com um pênalti perdido e um gol marcado para os cariocas.

Pela próxima rodada do Brasileiro, O Fluminense volta aos gramados nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília) contra o Cuiabá, no Maracanã. Já o Athletico-PR recebe o Bragantino, na próxima quarta, às 20h (de Brasília) contra o Bragantino, na Ligga Arena.