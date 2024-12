Keno teve pequena lesão na coxa direita, mas já está recuperado - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/12/2024 16:17

Segundo o técnico Mano Menezes, o atacante não foi relacionado por precaução, por causa de um pequeno hematoma na perna.



"É bem provável que retorne, sim. Temos uma condição provável de estarmos com ele à disposição na quinta-feira, para talvez não levar o Serna tão até o fim. Ou iniciar com o Keno e depois ter a possibilidade do Serna, que fez um grande jogo taticamente", disse o treinador em entrevista após o jogo.



Ataque problemático do Fluminense

O retorno de Keno é visto como importante para dar mais uma opção ao ataque tricolor, que vem encontrando muitas dificuldades para criar e fazer gols.



Não à toa, tem o terceiro pior desempenho ofensivo do Brasileirão, com 31 gols em 36 jogos, à frente apenas dos já rebaixados Cuiabá (28) e Atlético-GO (26).