Fluminense terá apoio em peso de seu torcedor para jogo decisivo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 03/12/2024 15:02

Rio - O Fluminense terá casa cheia no Maracanã para enfrentar o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. Através das redes sociais, o clube anunciou que mais de 40 mil ingressos já foram comercializados. A partida pode selar a permanência do Tricolor na Série A.

O duelo, além de ser o último do Tricolor em casa, é mais uma final que os comandados de Mano Menezes terão na briga contra o rebaixamento. Com o empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, no último domingo (1º), o Flu chegou a 40 pontos abriu dois de vantagem para o Criciúma e o Red Bull Bragantino, que estão na zona.



A permanência contra o Cuiabá poderá ser garantida em caso de vitória. Porém, o clube carioca terá que contar com os tropeços dos adversários, que enfrentam Flamengo e Athletico-PR, respectivamente, um dia antes.