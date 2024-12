Flamengo, Fluminense e Botafogo estão no Mundial de Clubes de 2025 - Divulgação / Fifa

Flamengo, Fluminense e Botafogo estão no Mundial de Clubes de 2025Divulgação / Fifa

Publicado 03/12/2024 13:30

Rio - A Fifa divulgou nesta terça-feira os potes dos 32 clubes que irão disputar o Mundial de 2025, que será disputado nos Estados Unidos. Flamengo e Fluminense serão cabeças de chave, enquanto o Botafogo ficará no pote número 3. O sorteio será nesta quinta-feira, às 15 (de Brasília), em Miami.

Além da dupla carioca, o Palmeiras também será cabeça de chave. O outro representante da América do Sul no primeiro pote é o River Plate. O Boca Juniors, último dos seis representantes do continente, ficará no pote 3. O ranking da Conmebol definiu quais dos quatro clubes seriam cabeças de chave e os outros dois que ficaram em outro pote.

O Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões. o Manchester City, tetracampeão inglês, o Bayern e o PSG serão os outros cabeças de chave. O pote 2 só terá representantes do futebol europeu. São eles: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e RB Salzburg, da Alemanha.

No pote do Botafogo está, além do Boca Juniors, Al Hilal, da Arábia Saudita, Ulsan HD, da Coreia do Sul, Al Ahly FC, do Egito, Wydad AC, do Marrocos, e os mexicanos Monterrey e León. No pote de número quatro estão: Urawa Red Diamonds, do Japão, Al Ain, dos Emirados Árabes, Espérance Sportive, da Tunísia, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o Pachuca, do México, o Seattle Sounders, dos EUA, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Inter Miami CF, dos EUA.

A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios.