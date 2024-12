Rebeca Andrade brilhou na ginástica e conquistou quatro medalhas na Olimpíada de Paris - Gabriel Bouys / AFP

Publicado 03/12/2024 13:19

Maior medalhista olímpica do Brasil, com seis, Rebeca Andrade foi eleita uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2024, em lista divulgada pela rede britânica BBC nesta terça-feira (3). A relação, além de atletas, inclui artistas, ativistas e políticas, entre outros.