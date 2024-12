Mohamed Salah em treino do Liverpool - AFP

Publicado 03/12/2024 20:14

Presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi descartou quaisquer possibilidades de contratar o astro egípcio Mohamed Salah, que deve deixar o Liverpool ao fim da temporada 2024/2025 do futebol europeu. Ainda que elogiando o atacante, o mandatário desmentiu a ligação entre as partes visando uma transferência nos próximos meses.

"Não é verdade. Ele é um jogador fantástico, mas nunca consideramos a contratação, para ser honesto. Sabemos que todo clube adoraria ter ele no elenco, mas esse rumor sobre nossa contratação simplesmente não é verdade", disse o mandatário do PSG, em entrevista à "Sky Sports".

Após a vitória do Liverpool sobre o Southampton, Salah revelou, em entrevista na zona mista, que ainda não havia recebido uma oferta para renovar seu contrato com os Reds, válido até junho de 2025. Na declaração, o atacante reafirmou o desejo de seguir na equipe, mas destacou que a decisão não estava apenas em suas mãos.

De acordo com o jornal "The Athletic", Salah estaria disposto a estender seu contrato com o Liverpool por mais um ano, mas teria ficado frustrado com a forma que o clube conduz a negociação.

Enquanto atrai o interesse de times europeus, o atacante segue aguardando um posicionamento do Liverpool sobre a possibilidade de renovação.