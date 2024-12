Bruno Spindel é o diretor de futebol do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/12/2024 21:24

Rio - No embarque do Flamengo para Criciúma nesta terça-feira (3), o diretor executivo de futebol Bruno Spindel abriu o jogo sobre o planejamento para 2025. Questionado quanto ao mapeamento por reforços, o dirigente não citou nomes, mas disse que o elenco já estaria fechado se não fossem algumas saídas engatilhadas ao fim da atual temporada.

"Os movimentos que a gente fez no meio do ano, também ocasionados pelas sete lesões, algumas gravíssimas, trazendo o Charly (Alcaraz), o Plata, o Alex Sandro e o Michael, qualificaram muito o grupo e antecipam também o planejamento de 2025. Na nossa cabeça, sem saída, o grupo já estaria pronto para 2025. A gente entende que o movimento que foi feito na janela do meio do ano qualificou, ajudou o Filipe (Luís) e todo o elenco a conquistar a Copa do Brasil. E eu tenho certeza que o Flamengo vai muito forte para 2025, um ano especial que tem o Mundial de Clubes da Fifa", disse.

Uma das saídas confirmadas é a de Gabigol, sem acordo por renovação. Spindel afirmou que o Flamengo já tem opções no mercado mapeadas para suprir a saída do camisa 99 e explicou que o trabalho será feito sem depender da eleição presidencial, na próxima segunda-feira (9).

"O Gabi está aí em final de contrato e a gente, enfim, o que precisar repor o planejamento está feito. Tem nomes que o departamento de scout monitora e acompanha, e depois que acabar o campeonato o planejamento vai estar à disposição. A gente é funcionário do Flamengo. Você tem um treinador, que é o Filipe Luís, com contrato até o final de 2025. O Rodolfo Landim é o presidente até 31 de dezembro. As eleições são parte de um processo natural e estatutário do Flamengo, e o trabalho não pode parar nunca. Depois o novo presidente vai, durante os próximos três anos, ter na mão dele a principal liderança para decidir o futuro do clube", comentou.

Faltam dois jogos do Brasileirão para o Flamengo fechar a temporada: nesta quarta-feira (4), contra o Criciúma, às 20h (de Brasília), fora de casa, e no domingo (8), no Marcanã, contra o Vitória, na despedida de Gabigol. Bruno Spindel defendeu a homenagem ao ídolo rubro-negro.

"Esperamos que seja uma boa exibição do Flamengo, uma grande partida e que ele possa ser homenageado por tudo que fez pelo clube. Ele faz parte da história do Flamengo. Uma geração que conquistou 13 títulos em seis anos, muito vitoriosa e que todos nós, como funcionários, como rubro-negros, a torcida é muito grata a todos eles. Eles merecem ser reconhecidos e homenageados. Acho que, se eu não me engano, nesse período é o clube do Brasil e da América do Sul com mais conquistas. Então nada mais justo do que uma bela homenagem e reconhecimento."