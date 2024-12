Arena da Amazônia, em Manaus - Divulgação

Arena da Amazônia, em ManausDivulgação

Publicado 03/12/2024 15:49 | Atualizado 03/12/2024 15:51

Rio - O Flamengo negocia para mandar o duelo com o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca de 2025, na Arena da Amazônia, em Manaus. O embate será no fim de janeiro, válido pela quinta rodada da competição.

No entanto, a confirmação ou não do confronto no local depende dos desdobramentos da eleição para a presidência do clube, no dia 9 deste mês. O planejamento do futebol está em andamento e, depois da votação, devem ocorrer alguns ajustes.



O pedido para o jogo ser disputado na capital amazonense foi feito em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A Federação Amazonense de Futebol deve responder ainda nesta terça-feira (3), autorizando o duelo na Arena da Amazônia, segundo o site 'ge'.



O Flamengo não joga em Manaus desde maio, quando venceu o Amazonas por 1 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o gol foi marcado por Pedro.