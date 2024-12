Muro do CT do Ninho do Urubu amanheceu com pichações pedindo para o Flamengo entregar para o Criciúma - Reprodução

Muro do CT do Ninho do Urubu amanheceu com pichações pedindo para o Flamengo entregar para o CriciúmaReprodução

Publicado 03/12/2024 11:30 | Atualizado 03/12/2024 11:34

Rio - O muro do CT do Ninho do Urubu foi pichado na madrugada desta terça-feira (3) com um pedido inusitado. O recado foi para o Flamengo entregar a partida para o Criciúma, nesta quarta (4), pela 37ª rodada do Brasileirão, com o intuito de prejudicar o Fluminense, que luta diretamente contra o time catarinense pela permanência na Série A.

"Entrega para o Criciúma", foi a frase pichada no CT do Ninho do Urubu.

O Fluminense é o 16º colocado com 40 pontos e está a dois do Criciúma, primeiro dentro da zona com 38. Em caso de vitória do time catarinense, os tricolores entrariam em campo na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), contra o Cuiabá, no Maracanã, dentro da zona, e deixaria a disputa em aberta para a última rodada.

Outra frase pichada pela torcida do Flamengo foi "que se fod... eles", em alusão a frase dita pelo ex-técnico Abel Braga após a conquista do Carioca de 2022. Apesar do pedido da torcida, o treinador Filipe Luís garantiu em entrevista coletiva que o Rubro-Negro viajaria com a intenção de conquistar a vitória e se manter no G-4, mesmo já garantido na Libertadores e sem chances de título.

Em caso de vitória sobre o Cuiabá e tropeços de Criciúma e Bragantino, o Fluminense eliminaria os riscos de rebaixamento. Qualquer outro cenário deixaria a disputa em aberta para a última rodada, onde o Tricolor enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, enquanto os catarinenses e paulistas se enfrentam em confronto direto, em Bragança Paulista.