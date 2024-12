Luiz henrique Atletico MG x Botafogo pela final da Libertadores no Estadio Monumental de Nunez. 30 de Novembro de 2024, Buenos Aires, Argentina. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/12/2024 10:30 | Atualizado 03/12/2024 11:05

Rio - Em lados opostos na tabela, Botafogo e Fluminense entram em campo nesta semana com objetivos distintos. O Alvinegro pode conquistar o título antecipado do Brasileirão e encerrar um jejum de 29 anos sem conquistas nacionais. Já o Tricolor, por outro lado, luta contra o rebaixamento e pode acabar com os riscos de queda para a segunda divisão.

Campeão da Libertadores, o Botafogo visita o Internacional e tem a chance de conquistar o título brasileiro. Para isso, o Alvinegro precisa vencer e torcer por um tropeço do Palmeiras. Já em caso de empate, precisa torcer por uma derrota do time paulista, que enfrenta o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, fora de casa. Se o Alviverde vencer, a definição será na última rodada.

Já o Fluminense tem o cenário mais difícil. Para escapar do rebaixamento, o Tricolor precisa vencer o Cuiabá e torcer por tropeços de Criciúma e Bragantino. Já em caso de vitória dos tricolores e de um ou dos dois adversários diretos, a definição ficará para a última rodada do Brasileirão, onde o Flu visita o Palmeiras enquanto os catarinenses e paulistas se enfrentam em confronto direto.

O Botafogo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão, enquanto o Palmeiras visita o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, no Mineirão. Já o Fluminense recebe o Cuiabá, na quinta (5), às 20h, no Maracanã, enquanto o Bragantino joga no mesmo dia e horário contra o Athletico-PR, em Curitiba. O Criciúma, por sua vez, recebe o Flamengo, quarta, às 20h.