Um ônibus foi incendiado em ataque de torcida organizada do Palmeiras contra a do Cruzeiro - Reprodução / Vídeo

Publicado 03/12/2024 10:00 | Atualizado 03/12/2024 10:05

Rio - A Polícia Civil realizou nesta terça-feira (3) uma operação que cumpre 13 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em seis cidades da Região Metropolitana de São Paulo. Os policias buscam prender os integrantes da torcida organizada Mancha Verde, do Palmeiras, que realizaram uma emboscada contra a organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, em outubro.

Na ocasião, a emboscada dos palmeirenses terminou na morte de um torcedor cruzeirense. Além disso, outros 17 ficaram feridos. De acordo com a investigação da Polícia Civil, a Mancha Verde queria se vingar por uma briga em que perdeu para a Máfia Azul, em 2022. Ao todo, a Justiça decretou a prisão temporária de 23 torcedores do Palmeiras envolvidos no caso.

Dois torcedores do Palmeiras já tinham sido presos. Todos os envolvidos no caso serão responsabilizados criminalmente por lesão corporal devidos aos ferimentos causados nos outros torcedores do Cruzeiro, além de punidos por dano, tumulto e associação criminosa no contexto da Lei Geral do Esporte.

A emboscada terminou com a morte de José Victor Miranda, de 30 anos. Ele integrava um grupo da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, de Sete Lagoas (MG). O cruzeirense chegou a ser internado no Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã, em estado gravíssimo em decorrência de ferimentos de queimaduras, mas não resistiu.

Participam da operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo (DHPP) 66 policiais e 25 viaturas da Polícia Civil, que também cumprem 25 mandados de busca e apreensão em seis cidades da Região Metropolitana de São Paulo. As cidades alvo da operação são a capital paulista, Bragança Paulista, Osasco, Carapicuíba e Santana do Parnaíba.