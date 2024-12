Produtora de LeBron James sofreu prejuízo de R$ 169 milhões no ano passado - AFP

Publicado 03/12/2024 11:00 | Atualizado 03/12/2024 11:04

Rio - Um dos maiores jogadores da história da NBA, a liga norte-americana de basquete, LeBron James tem enfrentado dificuldades para obter sucesso fora de quadra com a sua produtora. O astro, de 39 anos, teve um prejuízo de US$ 28 milhões de dólares (cerca de R$ 169 milhões na cotação atual) com a "Spring Hill" no ano passado.

Foi o segundo ano consecutivo que a produtora teve prejuízo financeiro. Em 2022, o saldo negativo foi de US$ 17 milhões de dólares (cerca de R$ 103 milhões) em 2022. A tendência é que fique no vermelho também em 2024. A companhia foi responsável pelo filme "Arremessando Alto", com Adam Sandler, que conta a história de um jogador novato e um executivo da NBA.

Apesar do prejuízo com a "Spring Hill", LeBron James possui diversas ações pelo mercado e costuma obter sucesso em seus investimentos. Ele é um dos proprietários do "Fenway Sports Group", que controla o Liverpool, da Inglaterra, além de sócio minoritário do Milan, da Itália. O astro também tem interesse em ter participação em uma franquia em Las Vegas quando a NBA realizar a expansão.