Gabigol foi notícia em edição digital de diário espanholReprodução / Internet

Publicado 03/12/2024 14:30

Rio - O jornal espanhol "AS" destacou em sua edição digital desta terça-feira o processo de despedida de Gabigol, do Flamengo. O atacante irá encerrar sua passagem pelo Rubro-Negro no próximo fim de semana em jogo contra o Vitória, no Maracanã, e a partir desta terça-feira começa a exibir em seu canal no YouTube um conteúdo exclusivo sobre o período que defendeu o clube carioca iniciado em 2019.

O primeiro episódio "destaca a relação única entre o atacante e a torcida, revelando um lado mais íntimo do jogador de futebol que poucos conhecem". O vídeo também irá explorar aspectos da vida pessoa e profissional do ídolo do Flamengo.

A publicação destaca o sucesso do canal de Gabigol que já conta com "mais de meio milhão de visualizações", e alcançou o top 10 do YouTube em seus primeiros vídeos. O As diz que o "objetivo do canal é aproximar ainda mais o ídolo de seus fãs, compartilhando histórias inéditas de sua carreira, com depoimentos pessoais, além de histórias de amigos, familiares e celebridades".

Gabigol é um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo e irá deixar o clube carioca no fim do ano, após uma temporada abaixo do esperado. Ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiro e duas Copas do Brasil, entre os principais títulos.