Romário defendeu o Flamengo por quatro temporadasReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 13:17

Rio - Preparando seus últimos momentos no Flamengo, Gabigol, de 28 anos, irá publicar a partir desta semana alguns vídeos sobre a sua passagem de seis temporadas pelo clube carioca. Entre vários relatos que já foram divulgados em um "teaser" do conteúdo, em um aparece Romário engradecendo o tamanho que o atacante tem na história do Rubro-Negro.

"Eu por exemplo passei lá, no Flamengo, e não vivi o que o Gabigol viveu", afirmou o Baixinho, que defendeu o Rubro-Negro de 1996 a 1999, marcou 204 gols, mas só conquistou dois títulos Cariocas (em 1996 e 1999).

No total, Gabigol fez menos gols que o Baixinho, foram 160, porém, o atacante conquistou muito mais títulos. No total, foram duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Cariocas.

Com contrato até o fim do ano, Gabigol irá fazer sua despedida do Flamengo no próximo fim de semana contra o Vitória, no Maracanã. Ele tem propostas de outros clubes do Brasil para jogar em 2025.