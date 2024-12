Além do trio, Filipe Luís não poderá contar com De la Cruz e Gerson, suspensos - Divulgação / Flamengo

Publicado 03/12/2024 13:40

Rio - O Flamengo informou que Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro serão desfalques no duelo com o Criciúma, nesta quarta-feira (4). De acordo com o clube, o trio sofre com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.

Além deles, De la Cruz e Gerson, suspensos, estão fora. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e não tem mais chances de título. Neste momento, são sete de desvantagem para o líder Botafogo.

Por outro lado, Luiz Araújo estará à disposição do técnico Filipe Luís. Ele está totalmente recuperado de fratura da cartilagem no joelho direito , sofrida no empate em 1 a 1 com o Vasco , dia 15 de setembro.

O penúltimo compromisso de 2024, diante do Tigre, será às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão.