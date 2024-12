Pedro Pablo Perlaza, jogador equatoriano, foi sequestrado - Divulgação/Delfín

Pedro Pablo Perlaza, jogador equatoriano, foi sequestrado Divulgação/Delfín

Publicado 03/12/2024 20:40

Ex-Barcelona de Guayaquil e da LDU, do Equador, e atualmente no Delfín, o lateral-direito Pedro Pablo Perlaza foi sequestrado na última segunda-feira (2) em Esmeraldas, localizada a mais de 300km da capital Quito. A Polícia Nacional do Equador faz buscas na cidade em busca do paradeiro do atleta.

De acordo com a família, o jogador, de 33 anos, foi parado por dois veículos e jogado dentro de um deles. Ele foi visto pela última vez no bairro 5 de Junio, no cantão de Tonsupa.

Pedro Pablo Perlaza é bicampeão do Campeonato Equatoriano. Ele venceu a competição pelo Delfín, em 2019, e pelo Aucas, em 2022. Perlaza tem passagens por Barcelona de Guayaquil e LDU, além de já ter atuado pela seleção de seu país.