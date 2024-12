João Victor chegou ao Vasco em 2024 - Matheus Lima / Vasco

Publicado 03/12/2024 12:52

Rio - Um dos maiores investimentos que o Vasco fez em 2024 ficará mais caro. O Cruz-Maltino terá que desembolsar 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual) junto ao Benfica pelo zagueiro João Victor. A situação ocorre porque o clube carioca garantiu com o empate contra o Atlético-GO a permanência na Série A.

O valor faz parte de um dos gatilhos que o Vasco topou na contratação do defensor. Em 2025, o Cruz-Maltino terá que desembolsar mais mais 1 milhão de euros se seguir na elite do futebol brasileiro. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Inicialmente, o Vasco desembolsou algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época) para contratar o zagueiro. Os gatilhos em relação ao rebaixamento são os únicos que estão no contrato. A situação não agradou Pedrinho, que na época não era presidente do Cruz-Maltino. Executivo do clube na época, Alexandre Mattos, fechou o acordo.

"Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado se o Vasco não cair, estou falando de muita grana. Isso me aborrece profundamente. Desde que cheguei, meus gatilhos são: classificação para Libertadores, Sul-Americana, títulos", afirmou o presidente Pedrinho em julho.

Contratado com bastante pompa no começo do ano, João Victor, de 26 anos, oscilou durante a temporada. No total, o zagueiro disputou 37 jogos pelo Vasco na temporada, 29 deles como titular, e fez um gol.