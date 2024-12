Orellano foi emprestado pelo Vasco e será comprado pelo FC Cincinnati, dos EUA - Divulgação/MLS

Publicado 02/12/2024 17:20

Rio - O Vasco informou, nesta segunda-feira (2), que foi notificado pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos, sobre a compra do meia-atacante Luca Orellano. A equipe da MLS manifestar oficialmente o interesse no último dia de prazo, e deve paga 3 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual) para assinar em definitivo com o argentino.

A quantia será paga em duas parcelas, e o Vasco terá de repassar uma parte ao Vélez Sarsfield, da Argentina, que ainda detinha parte dos direitos econômicos de Orellano - valor ainda não foi revelado.

O jogador foi um dos destaques da última edição da Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos, e chamou atenção de outros clubes com ofertas maiores. No entanto, na negociação de empréstimo com o Cincinnati, foi firmada a cláusula de opção de compra com prioridade.

Orellano chegou ao Vasco no início de 2023, em transação que girou na casa dos R$ 16 milhões na época por 60% dos direitos. Ele foi negociado com a franquia estadunidense no início de 2024.