Luís Castro está sem clubes desde que deixou o Al-Nassr, em setembroDivulgação/Al-Nassr

Publicado 02/12/2024 18:11

Rio - Em busca de um técnico depois da demissão de Rafael Paiva, o Vasco enviou uma proposta para contratar Luis Castro. A resposta, no entanto, só deverá vir após o final do Campeonato Brasileiro.

O nome do português é o favorito da diretoria para o assumir o comando. Porém, o Cruz-Maltino deseja definir quem será o treinador da equipe para a 2025 até a próxima semana e segue mapeando o mercado, segundo o jornalista Lucas Pedrosa.

Luis Castro, que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro, também foi procurado pelo Santos. Seu empresário, inclusive, chegou a ter uma reunião com o Peixe e o desfecho era tratado com otimismo pelo Peixe. Entretanto, as tratativas ainda não foram concluídas.