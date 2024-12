Pablo Galdames é um dos jogadores que não irão permanecer no Vasco para 2025 - Divulgação / Vasco

Publicado 03/12/2024 17:06

Rio - Já pensando na próxima temporada, o Vasco liberou Rojas, Galdames e Rossi dos compromissos restantes de 2024 após o treino desta terça-feira (3). Portanto, os três jogadores, que tem contrato somente até o final deste mês, não jogam mais pelo clube. A informação é do canal 'Atenção, Vascaínos'.

O zagueiro paraguaio chegou ao Cruz-Maltino em janeiro por empréstimo do River Plate, a pedido de Ramón Diáz, que na época ainda era o treinador. Ele, no entanto, fez apenas 16 jogos pela equipe, sendo titular em uma oportunidade nos últimos três meses.

O chileno, por sua vez, viveu altos e baixos no clube carioca. No fim da passagem de Rafael Paiva em São Januário, conquistou a titularidade, mas era constantemente alvo de críticas. Foram 30 jogos feitos, dois marcados e cinco assistências. O volante ficará livre no mercado.

Já Rossi perdeu espaço após as saídas de Ramón Diáz e Álvaro Pacheco e só fez duas partidas em cinco meses. No meio deste ano, chegou a receber propostas de clubes da Série B, mas optou por recusar e permanecer no Gigante da Colina, mesmo sem estar jogando.

Garantido na primeira divisão do ano que vem e com chances muito baixas de conseguir uma vaga na Pré-Libertadores, o Vasco mira se classificar para a Sul-Americana. Em 12º, com 44 pontos, os comandados de Felipe estão a apenas dois na frente do Juventude, primeira equipe fora da zona de classificação para o torneio.

Para assegurar de vez a vaga, o Cruz-Maltino terá pela frente o Atlético-MG na quarta (4), às 19h (de Brasília), em São Januário. No domingo, às 16h, encerra sua participação no Brasileirão contra o Cuiabá, fora de casa.