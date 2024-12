Coleção de carros da Fórmula 1 de Bernie Ecclestone foi colocada à venda - Divulgação

Publicado 03/12/2024 17:35

Ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone colocou sua coleção de carros à venda. Aos 94 anos de idade, o britânico disponibilizou 69 veículos, alguns deles considerados raros, e outros que estão na história do automobilismo. As negociações são privadas e os valores não serão divulgados.

"Todos os carros que comprei têm histórias fantásticas e são obras de arte raras. Amo todos eles, mas chegou a hora de começar a pensar no que vai acontecer com eles quando eu não estiver mais aqui, por isso decidi vendê-los", disse Ecclestone, em entrevista à "BBC".



Quem auxilia nas vendas é Tom Hartley Jr., especialista no assunto, que projeta centenas de milhões de libras caso todos sejam vendidos. Com isso, a soma pode passar do bilhão na conversão para o real. A coleção inclui modelos usados pelos campeões Nelson Piquet, Michael Schumacher, Niki Lauda e Mike Hawthorn.

"Sinto-me muito honrado por ele ter escolhido o meu negócio para lidar com a venda da coleção. Somos muito apaixonados pelos Grand Prix e pelos carros de Fórmula 1 em particular, estes são carros que conhecemos muito bem e sermos aqueles que são confiados a lidar com a venda de toda esta história incrível fazer automóveis, realmente é um privilégio e é incrivelmente emocionante", escreveu Tom, nas rede sociais.

Bernie Ecclestone começou sua trajetória no comércio de carros usados. Ele chegou a se inscrever para corridas da F1 como piloto e, em 1971, comprou a Brabham. Ele assumiu a gerência da categoria ao se tornar diretor-executivo da antiga Associação de Construtores da Fórmula 1, em 1978, e permaneceu no cargo até 2017, quando a Liberty Media assumiu.