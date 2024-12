Flor Maldonado é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Flor Maldonado é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2024 15:33

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, afirmou que costuma receber mais convites de homens interessados nela em dezembro. A beldade entende que o motivos são as festas de fim de ano. Ela afirmou que é preciso ter cuidado e analisar cada convite com calma.

"Chegamos em dezembro e tudo é brincadeira, recebo convites dos meninos, obviamente sou seletiva, penso muito antes de dizer sim, entendo que dezembro é tudo uma festa daqui até lá. Mulheres bonitas recebem muitos convites então, é a hora de ter cuidado", afirmou.

Flor Maldonado afirmou que consegue analisar bem os homens que estão interessados nela e que a partir disso consegue se precaver de "ciladas".

"Eu examino bem os meninos, uso toda a minha inteligência para detectar quem vale a pena e quem não vale nem o escanteio, detecto o bom e o ruim no toque", disse.