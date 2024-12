Cristiano Ronaldo Jr. foi escolhido para ser modelo do novo uniforme que homenageia seu pai - Reprodução / Instagram @sportingcp

Publicado 03/12/2024 16:39

O Sporting anunciou mais uma camisa em homenagem a Cristiano Ronaldo, revelado pelo clube. Dessa vez, o número sete do astro, atualmente no Al-Nassr, aparece na parte da frente do uniforme, como se estivesse pintado. Para apresentar o novo manto, o clube chamou Cristiano Ronaldo Jr., filho mais velho do lendário jogador português de 39 anos.

Na camisa vestida por Cristiano Ronaldo Jr., o clube exibiu o slogan da campanha em inglês: "We are our legacy" (Nós somos o nosso legado), estampado acima do número sete nas costas. Com 14 anos, ele trilha os passos do pai, tendo passado pelas categorias de base do Manchester United, Juventus e Al-Nassr.

O sete estilizado se deve às marcas históricas na carreira do atacante português, que usou o número em sua camisa por muito tempo. Nas redes sociais, o Sporting lançou o novo uniforme com a frase "O próximo 7 podes ser tu!".



Cristiano Ronaldo ingressou nas categorias de base do Sporting em 1997, aos 12 anos de idade. Sua estreia pelo time principal ocorreu em agosto de 2002, quando atuou por uma única temporada, marcando cinco gols em 31 partidas. Em 2003, o atacante foi contratado pelo Manchester United.